قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يتعين على العالم تشجيع حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، أن التغييرات التي اقترحتها حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار طفيفة، وإن الولايات للمتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في اقتراح الهدنة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 251 على التوالي حربه التدميرية والهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع الجرائم وأفظع المجازر، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.