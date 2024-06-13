12 مجزرا ونقطة ذبيح بالمجان أمام المواطنين في العيد بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فتح 12 مجزرًا ونقطة ذبيح بالمجان أمام المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى مبارك، وذلك لتجنب الذبح في الشوارع وأمام المنازل، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع الميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تقرر فتح مجزرين بمركز الخارجة وهما مجزر المنيرة ومجزر بولاق، كما تقرر فتح 6 مجازر بمركز الداخلة وهم مجزر المعصرة، ومجزر الراشدة، ومجزر الجديدة، ومجزر القصر، ومجزر عزب القصر، ونقطة ذبيح غرب الموهوب.

وفي مركز الفرافرة سيتم فتح مجزر الفرافرة ومجزر الكفاح، وفي مركز بلاط نقطة ذبيح بلاط ونقطة ذبيح بقرية "تنيدة"، وفي مركز باريس سيتم فتح مجزر باريس.

وأضاف الكومي، أن محافظ الوادي الجديد، قرر حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، مشيرًا إلى أنه في حال الموافقة على إقامتها، يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء الماسورة، بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.