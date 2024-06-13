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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد عمارات "سكن لكل المصريين" بالحي الـ13

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصرين - النموذج الأخضر"، والتي تضم ١٨٠ عمارة مقسمة إلى ١١٤ عمارة نموذج ٤ وحدات بالدور، وكذلك ٦٦ عمارة نموذج ٣ وحدات بالدور بإجمالي ٣٩٢٤ وحدة بالحى الـ١٣، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار متابعة تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية، والتي منها مشروعات المرافق والإسكان.

وفي جولته، اطَّلع الدكتور أحمد إسماعيل، على أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، وأيضاً أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات.

كما تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها، ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ، وعلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع حتى يحقق نموذج الإسكان الأخضر أهدافه البيئية المرجوة منه، حيث إنه أحد المشروعات التي تحقق الاستدامة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، البدء في تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315مم لخط مياه لتغذية الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم.

وتم التنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ وسرعة تنفيذ أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي لتسليم قطع الأراضي للمواطنين التي تم توفيق أوضاعهم بملف التقنين.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، حرص جهاز المدينة الدائم على إنجاز كافة المشروعات التنموية القومية الهامة مثل وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " في أسرع وقت، حرصاً على تسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيقاً للدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة.

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المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين القاهرة الإسماعيلية مدينة العبور الجديدة