الخارجية الأمريكية: ندين احتجاز الحوثيين موظفين أمميين وأفراد بعثات دبلوماسية

أدانت الخارجية الأمريكية، احتجاز الحوثيين موظفين أمميين وأفراد بعثات دبلوماسية، وذلك وفقا لنبأ أوردته قناة "العربية".

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن إجراءات الحوثيين ضد الموظفين الأجانب إهانة للأعراف الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، شنت الجماعة الحوثية في اليمن موجة اعتقالات استهدفت العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإنسانية والمحلية في صنعاء ومدن أخرى، بينهم نساء، في سياق انتهاكات الجماعة المتصاعدة ضد العمل الإنساني، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية وحقوقية لـ«الشرق الأوسط».

وفي حين ذكرت المصادر أن الجماعة اعتقلت نحو 35 موظفاً وعاملاً إنسانياً في صنعاء وحجة والحديدة وعمران وصعدة، في يوم واحد، أكدت أن حملة الملاحقة مستمرة وأنها شملت أكثر من 15 شخصاً من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومنظمات دولية أخرى.