رئيس جامعة المنيا يُوافق على صرف مكافأة 700 جنيه للعاملين بالأجر اليومي

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين، الموافقة على صرف مكافأة 700جنيهًا، للعاملين بالأجر اليومي بالجامعة، بقطاعي التعليم، والمستشفيات الجامعية؛ نظرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الجامعة، وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية، على أن تصرف المكافأة خصمًا من أرصدة صندوق التعليم المدمج، فيما يخص القطاع التعليمي، وصندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات، فيما يخص قطاع المستشفيات.

أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية تسعى من خلالها إلى دعم العاملين اجتماعيًا بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي؛ وتحقيقًا لأهداف الجامعة في خلق بيئة مُحفزة للعمل والإنجاز.