كواليس جلسة معارضة المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بدأت منذ قليل جلسة إستئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث تصادم بأكتوبر، على حكم حبسه ٣ سنوات.

وشهدت الجلسة عدة كواليس متها تغيب المتهم عن الجلسة، وحضور دفاعه حيث أكد أمام هيئة المحكمة أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة الفنان أشرف عبد الغفور بأزمة قلبية.

فيما طلب المحامى شعبان سعيد، دفاع اسرة الفنان أشرف عبد الغفور، رفض الاستئناف المقدم من قبل المتهم ودفاعه، وتأييد حكم الحبس الصادر من محكمة جنح أكتوبر.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.

وخلال التحقيقات أوضحت "فاطمة عبد الغفور محمد عبد الجواد" زوجة الفنان الراحل، أنه حال استقلالهما المركبة فوجئت بإحدى المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف ففقدت الوعي بسبب الحادث وتتهم المتسبب في الحادث.

وجاءت أقوال المتهم "مهند شبانة"، 33 عاما، يعمل فنانا تشكيليا، خلال التحقيقات، بأنه حال سيره بالمركبة في طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهة اليسري، فقام بمفادتها وفوجي بالمركبة خاصة بالفنان الراحل أمامه فاصطدم بها.