أوقاف الفيوم توزع 8 أطنان سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

سلمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم 8 طن سلع غذائية من السكر والأرز بواقع (2000) شنطة من مشروع صكوك الإطعام ؛لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،إنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين؛ لأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع،لكن الفضل لله(عز وجل)، ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

كما أكد على أنه سيتم الالتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع، مراعاة لمشاعرهم.

وجاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية.



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