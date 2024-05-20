ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف الفيوم توزع 8 أطنان سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سلمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم 8 طن سلع غذائية من السكر والأرز بواقع (2000) شنطة من مشروع صكوك الإطعام ؛لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،إنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين؛ لأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع،لكن الفضل لله(عز وجل)، ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

كما أكد على أنه سيتم الالتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع، مراعاة لمشاعرهم.

وجاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية. 
 

inbound1866274986216844140
inbound1866274986216844140
inbound2249173029244362741
inbound2249173029244362741
inbound797161870957047391
inbound797161870957047391
inbound8460892641174712827
inbound8460892641174712827
inbound7677057671602133145
inbound7677057671602133145
inbound4030943175430532893
inbound4030943175430532893
inbound7291963592598766340
inbound7291963592598766340
inbound5781560858484418537
inbound5781560858484418537
صكوك الإطعام وزارة الأوقاف أوقاف الفيوم الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم توزيع شنط صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية الفيوم