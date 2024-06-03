كيربي: إسرائيل حققت معظم الأهداف العسكرية في غزة

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل حققت جميع أهدافها العسكرية تقريبا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "حماس" لم تعد تملك إمكاناتها السابقة.

وأكد كيربي في مقابلة مع قناة " أيه بي سي" الإخبارية، وفقا لتقييمات المخابرات الأمريكية، لم تعد حركة "حماس" الفلسطينية لديها القدرة العسكرية على تنفيذ هجوم واسع النطاق على إسرائيل مماثل للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف: "نحن لا نقول إن حماس قد مُحيت من على وجه الأرض. ولا نقول إنهم لا يشكلون تهديدا حقيقيا للشعب الإسرائيلي، بالطبع يفعلون ذلك. ومع ذلك، ليس لديهم القدرة العسكرية على القيام بما فعلوه في 7 أكتوبر".

وفي اليوم السابق، دعت قطر والولايات المتحدة ومصر إسرائيل وحماس إلى اتخاذ خطوات لإبرام اتفاق هدنة في غزة على أساس الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.