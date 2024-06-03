ads
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا.. 12 قتيلا جراء قصف جوي إسرائيلي على ريف حلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري أن عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة حلب، ما أدى أيضًا إلى وقوع خسائر مادية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 12 قتيلًا على الأقل جراء الضربة الإسرائيلية على ريف حلب شمال البلاد.

وهزت انفجارات قوية متتالية بلدة حيان في ريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحاس في المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية.

 وسارعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى الموقع لإخماد الحرائق ونقل المصابين. حسبما أفادت المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامنت هذه الانفجارات مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، التي أطلقت من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.

سوريا حلب انفجارات