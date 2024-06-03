سوريا.. 12 قتيلا جراء قصف جوي إسرائيلي على ريف حلب

الإثنين 03/يونيو/2024 - 02:28 ص

نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري أن عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة حلب، ما أدى أيضًا إلى وقوع خسائر مادية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 12 قتيلًا على الأقل جراء الضربة الإسرائيلية على ريف حلب شمال البلاد.



وهزت انفجارات قوية متتالية بلدة حيان في ريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحاس في المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية.

وسارعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى الموقع لإخماد الحرائق ونقل المصابين. حسبما أفادت المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامنت هذه الانفجارات مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، التي أطلقت من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.