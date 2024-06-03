إصابة 8 مدنيين إثر قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية دينيس بوشيلين إصابة ثمانية مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية للجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكتب بوشيلين في قناته على "تلغرام": "أصيب ثمانية مدنيين من الجمهورية نتيجة العدوان الأوكراني على المنطقة"، مشيرا إلى أنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الضحايا.

ووفقا له، تضرر 21 مبنى سكنيا في منطقة غورنياتسكي في ميكيفكا، وكالينينسكي ونيكيتوفسكي ومناطق وسط مدينة غورلوفكا، وفي بانتيليمونوفكا في منطقة بلدية ياسينوفاتسكي، فضلا عن مبنى صندوق التقاعد في غورلوفكا والبنية التحتية للإنتاج في مصنع "سيلور" في خارتسيزسك.

وأشار أيضا إلى تعرض سيارة لأضرار في منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وأضاف بوشيلين: "نفذت التشكيلات المسلحة الأوكرانية 24 هجوما أطلقت خلالها 53 مقذوفا. كما استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز (هيمارس) ومدافع عيار 155 ملم، وذخائر من النوع العنقودي، وطائرات مسيرة هجومية".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.