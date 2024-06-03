ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في مخيمي البريج والنصيرات بقطاع غزة، إذ استشهد ستة أطفال ونساء وأصيب خمسة عشر آخرين جراء قصف الاحتلال لمنازل بالمخيمين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بأن ستة من الشهداء من الأطفال والنساء وصلوا جراء القصف على منزل عائلة عقل بمخيم البريج. وأشارت المصادر الطبية إلى استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

وفي سياق أخر، نقلت طواقم الإسعاف مصابين للمستشفى الأوروبي بعد قصف إسرائيلي قرب مفترق حي مصبح شمال مدينة رفح.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36،439 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 82،627 آخرين، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لانتشال الناجين تحت الأنقاض.