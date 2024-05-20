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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس حار نهارا.. منخفض خمسيني يضرب سيناء

شمال وجنوب سيناء
شمال وجنوب سيناء يتعرضان لطقس حار نهارا يدعي منخفض خمسيني
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بمدن محافظة شمال سيناء تتراوح ما بين 18 و36 درجة، إذ سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 20 و34 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و33 درجة، وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 و36 درجة.
أشارت الهيئة الي انه يسود طقس مائل للحرارة إلى دافئ على السواحل الشمالية معتدل على كاترين وشديد الحرارة على باقي الانحاء نهارًا ولطيف لمائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء .
لفتت الهيئة الي أن ذروة تأثير الموجة الحارة لشديدة الحرارة طويلة الأمد نسبياً منخفض خمسيني مع ارتفاع ملحوظ للحرارة ونشاط للرياح مع عدم وجود أمطار، مشيرة إلى انه تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية ، وحالة خليج السويس معتدلة وارتفاع الموج متر الى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج من متر الى متر ونصف المتر والرياح شمالية.
فيما تواصل غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

وتشهد درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء، ارتفاعًا كبيرًا، حيث يسود مدن المحافظة طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل وفي الساعات الاولي من الصباح، مع تعرض مدن المحافظة لرياح خفيفة محملة بالرمال والأتربة.

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