تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 945.4 مليون جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.840 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 27,228.85 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.45% ليغلق عند 33,377.26 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 11,721.89 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 5,925.16 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.27%، ليغلق عند مستوى 8,558.4 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 5,373.85 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 196.7 مليون جنيه، 79 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 275.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 805.1 مليون سهم، من خلال 126.5 ألف صفقة منفذ.