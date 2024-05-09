محافظ المنوفية: تحرير 12 محضرا خلال حملة تموينية مفاجئة بالسادات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع.

محافظ المنوفية: تحرير 12 محضر تموين خلال حملة مفاجئة بالسادات

وأكد أبو ليمون، أنه تم تشكيل لجنة للمرور الدورى على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

وأشار إلى قيام لجنة تفتيشية اليوم برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد يرافقه رئيس مركز ومدينة السادات ومسئولى الطب البيطرى والتموين والصحة بالمرور المفاجئ على المخابز والمحلات التجارية والمنشآت التموينية بنطاق مركز ومدينة السادات لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والإعلان عن الأسعار ، أسفرت عن تحرير ٥ محاضر صحة لعدد من محلات بيع اللحوم الحية بكفر داوود وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .



استمرت أعمال الحملة وتم المرور على محلات البقالة والسوبر ماركت بمدينه السادات وضبط ٣١٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير ٧ محاضر تموينية متنوعة ما بين احتكار وحجب وامتناع عن بيع سلعة وحيازة سلع مجهولة المصدر و بيع سلعة بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الاسعار .