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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الأركان الإيراني يوجه بإجراء تحقيق عاجل في حادث تحطم المروحية الرئاسية

رئيس الأركان الإيراني،
رئيس الأركان الإيراني، محمد حسين باقري
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أفاد قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، أصدر توجيهاته بإجراء تحقيق عاجل في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، البالغ من العمر 64 عامًا، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وعدد من مرافقيهم قد لقوا حتفهم إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وقع الحادث يوم أمس الأحد، بينما كانت المروحية عائدة من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" على نهر أرس الحدودي، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني. تحطمت المروحية في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

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