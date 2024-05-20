بعد غياب 6 سنوات.. محمد أبو زيد يطرح كليب أغنية"أحلى بنوتة"

طرح الفنان محمد أبو زيد، نجم برنامج المواهب ستار ميكر، أغنية جديدة بعنوان "أحلى بنوتة"، التي صورها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب " والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية "أحلى بنوتة" من اللون الغنائي الشعبي ومن كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة، توزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز والكليب من إخراج متيم السراج.

أغنية "أحلى بنوتة" تمثل عودة محمد أبو زيد لطرح الأغاني بعد غياب دام 6 سنوات منذ طرح أغنيته "السمكة" عام 2018، من كلمات وليد رياض ألحان وليد سمارة وتوزيع ميدو مزيكا و إسلام شيبسي.

وتقول كلمات أغنية "أحلى بنوتة":"كل بنت حلوة تيجي هنا عشان اشوف

قلبي من جمالهم مستعد يشيل ألوف

أحلى بنوته و لا ايه .. احلى كتكوته و لا ايه

احلى بصة من تحت قصة .. انتي حلوة يا بنت الايه

العيون يابا يابا يسحروا .. و الرموش يابا يابا يهبلوا

احلى يوم ده و لا ايه .. شوفت فيه البنت دي

من جمالها الطف يا لطيف .. ده كله قصادها بيبقى ضعيف

عيني ليكي و روحي فيكي .. انتي بقا معمولة من ايه

الحلو حلو ده من يومه .. لو حتى قايم من نومه

العب العب انت اللي تكسب .. يا اللي جمالك خمسة عليه

بنت ناس و بدم خفيف .. و اللي يشوفها ينام تخاطيف

مفيش مثالها و لا ايه ... ده اللي جمالها مفيش زييه".

ويعقد محمد أبو زيد خلال الفترة الحالية جلسات عمل مكثفة مع مجموعة من الموسيقيين لتحضيرات أغاني جديدة تطرح تباعا على طريقة السينجل، منهم الشعراء محمد شكري، إبراهيم العشري، إسلام سعد، أشرف ماهر، وحازم حشاد، ومن الملحنين مصطفى أبو زيد ومحمد سرور ، وعلى مستوى الموزعين يتعاون أبو زيد مع محمد عباس وأسامة عبدالهادي وميدو مزيكا، إلى جانب عدد من الأغاني الجديدة التي لحنها لنفسه.

يذكر أن محمد أبو زيد شارك في برنامج ستار ميكر في موسمه الثالث، وقدم خلال البرنامج أغنية "مهونش عليك" من كلمات رمضان محمد، وألحان آدم حسين.

وطرح أبو زيد خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني المنفردة منها: أغنية "مفيش زيك" كلمات إيهاب يوسف، ألحان آدم حسين وتوزيع أحمد عادل، وأغنية "بناقص الناقص"كلمات إبراهيم العشري، ألحان مصطفى أبو زيد وتوزيع محمد عباس وأسامة عبدالهادي.



https://youtu.be/FRty5HbkpUc?si=JnmyB2JrBW3dbX2l