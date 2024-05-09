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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يحيل عددا من المختصين بالتضامن الاجتماعي للنيابة العامة

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمال العام نُسبت الى بعض المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس إدارة إحدي الجمعيات الأهلية بشبين الكوم، وما أثير بشأنهم من العرض غير الأمين الذي ترتب عليه جمع مبالغ مالية وإعادة صرفها في شكل مكافآت وأجور دون مراعاة الإجراءات والضوابط المنظمة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة بذات الشأن .

جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 14 الصادر بتاريخ 23 / 1 / 2024.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

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