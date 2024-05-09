مدير تعليم المنوفية يتابع سير أعمال امتحانات

تفقد محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات بمدرسة الوعي القومي الإعدادي العام بنين ، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ، يرافقه الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة.

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الهندسة ، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية ، وخلال الجولة تابع أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان، مؤكداً على توفير كل السبل لراحة الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

واطمأن الفولي علي وضوح الورقة الامتحانية، وجاءت الأسئلة وفق الضوابط التي حددتها الوزارة ، وتم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم.



وأكد مدير مديرية التعليم بالمنوفية، أنه يتم المتابعة أولا بأول، للوقوف علي حل أي معوقات فور حدوثها إن وجدت.

في سياق متصل تابع "الفولي" اليوم الثاني لامتحانات النقل للصفي الرابع والسادس الابتدائي بمدرسة الشروق الرسمية للغات ، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وطلاب الصف السادس امتحان مادة الرياضيات، وتفقد لجان الامتحانات واطمأن على مستوى الامتحان، و تأكد أنه شامل لأجزاء المنهج وخالى من الأخطاء الإملائية.

كما أكد على توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان ، موجهاً التلاميذ بالتركيز وعدم التسرع فى الإجابات، وشدد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة وحظر استخدام الهاتف المحمول للتلاميذ والمعلمين.