طقس الإسكندرية.. موجة حارة وهدوء في أمواج البحر

شهدت محافظة الإسكندرية طقس حار على أغلب أنحاء المدينة، حيث سجلت درجة الحرارة في أول يوم شهر يونيو 28 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع نسبها في ساعات الظهيرة، مع سرعة رياح 14 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 38 ٪؜.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية اليوم على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن سيطرة موجة شديدة الحرارة تؤثر علي كافة أنحاء البلاد وحتي نهاية الأسبوع القادم حيث تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة من 37:40 درجة، كما تنشط الرياح علي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن هدوء البحر و رفع الراية الخضراء في القطاعين الشرقي و الغربي والاستمتاع وقضاء افضل الأوقات علي شواطئ الإسكندرية مع انخفاض نسب الإشغال التي ستزيد علي مدار اليوم وتفعيل الحجز الإلكتروني لشواطئ الأسكندرية عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف

www.catr.gov.eg و الذي يتيح لكم ضمان الجلوس علي اول صف مباشرة أمام البحر بالحجز المسبق بشرط الوصول الي الشاطئ قبل العاشرة صباحا.