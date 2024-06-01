اليوم.. سياحة الشرقية تنظم احتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة لمصر

تنظم الهيئة القومية لتنشيط السياحة بالشرقية مساء اليوم السبت إحتفالية احياء مسار دخول العائلة المقدسة ارض مصر وذلك بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الارثوذوكس والغرفة التجارية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الاستعداد للاحتفالية بتجميل «مدينة الزقازيق » بصورة تعكس القيمة السياحية لمنطقة تل بسطا . لافتا الي ان احتفالية دخول العائلة المقدسة بالشرقية تقام اليوم فى تمام الساعة السابعه مساءاً وذلك للعام الثالث على التوالى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية واحمد عيسى وزير السياحة والأثار ونيافة الأنبا تيموئاؤس اسقف الزقازيق ومنيا القمح .

كما اكد المحافظ أن احتفالية دخول العائلة المقدسة ارض مصر والتى تقام كل عام فى مستهل شهر يونيو بنقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة اثار تل بسطا تعتبر حدث ثقافى وسياحى فريد يساهم فى ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدى المواطنين. مشيرا الى ان هذا الاحتفال السنوى ساهم كثيرا فى نجاح مصر فى تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى لليونسكو فى فبراير من العام الماضى حيث عرض الملف مجموعة الاحتفالات التى تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة ارض مصر والتى تقام سنويا بتل بسطا ، لافتاً أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

فيما جهزت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستى بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة بالديوان العام.

ومن المقرر أن تقدم مطرانية الزقازيق ومنيا القمح اوبريت تحت عنوان "رحلة سلام" عرض مشهد تمثيلى لفريق ثياتيرا سيناريو وحوار القس اكسيوس جرجس بمصاحبة كورال ليكن نور .

وعلى هامش الاحتفال يتم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية (سجاد يدوى –عرائس خشبية –ريزن –فخار –خزف –مشغولات خشبية ) ضمن مبادرة ايادى مصر فضلاً عن تواجد نماذج لمنتجات يدوية مرتبطة بمسار العائلة المقدسة ، وذلك بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالإضافة لمعرض يضم اعمال فنية وايقونات تعبر عن الفن القبطى لعرض اهم الاعمال الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة .