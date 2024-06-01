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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها تمكنت من تدمير 5 مسيرات أُطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت "سنتكوم" - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن و4 طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.. مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضاف البيان أنه "في حوالي الساعة 9:31 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن (اى اس بي ام) من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأوضحت "سنتكوم" أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

اليمن الحوثيون طائرة بدون طيار