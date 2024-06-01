نهائي دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة ريال مدريد

يتحدى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم السبت، نظيره ريال مدريد الإسباني على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

يواجه بوروسيا دورتموند، نظيره ريال مدريد على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، في مباراة تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يدخل دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا، باحثًا عن اللقب الثاني في تاريخه من البطولة، بعدما حققها عام 1997.

بينما يأمل الريال في تعزيز رقمه القياسي من البطولة، بالوصول إلى اللقب الخامس عشر في تاريخه، ليواصل تحقيقه البطولات القارية.

يودع ماركو رويس، جماهير بوروسيا دورتموند في هذا اللقاء، بعدما أعلن رحيله عن النادي بعد رحلة طويلة استمرت 12 عامًا، شهدت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية.

ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وأفادت تقارير صحفية ألمانية، أن الكرواتي إيدين تيرزيتش استقر على تشكيل بوروسيا دورتموند الأساسي في مواجهة ريال مدريد.

ويعتمد تيرزيتش على الشاب كريم أديمي في قيادة هجوم أسود الفيستفاليا، بجانب المهاجم الصريح نيكولاس فولكروج والمتألق جوليان براندت.

وقد يبدأ بوروسيا دورتموند المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوميلز - شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو

وفي الهجوم: جوليان براندات - نيكولاس فولكروج - كريم أديمي.

طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند للسلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه مواطنيه توماز كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، والفرنسي فرانسوا ليتكسييه حكمًا رابعًا، كما يقود غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR نيجك كايتازوفيتش، ليساعده رادي أوبرينوفيتش وماسيميليانو إيراتي.

وكان ريال مدريد أقصى بايرن ميونخ الألماني من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بوروسيا دورتموند مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، اليوم السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.