وزارة الزراعة الأوكرانية: صدرنا 46.7 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية في أقل من عام

أفادت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، اليوم السبت، بأنها تمكنت من تصدير 46.72 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية خلال السنة التسويقية (2023 - 2024) التي بدأت من أول يوليو 2023 إلى 30 مايو 2024.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "في هذه السنة التسويقية، صدرت أوكرانيا 17.33 مليون طن من القمح، و2.38 مليون طن من الشعير، و1.6 ألف طن من الجاودار، و26.48 مليون طن من الذرة".. مضيفة أن أوكرانيا، خلال السنة التسويقية بين 1 يوليو 2022 و31 مايو 2023، صدرت 45.29 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، بما في ذلك 15.44 مليون طن من القمح، و2.65 مليون طن من الشعير، و17.9 ألف طن من الجاودار، و26.87 مليون طن من الذرة.

وأشار البيان إلى أن أوكرانيا صدرت، خلال الشهر الماضي، 5.32 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، وهي 1.54 مليون طن من القمح، و177 ألف طن من الشعير، و3.58 مليون طن من الذرة، و0.4 ألف طن من الجاودار.. موضحة أنه حتى 31 مايو 2024، صدرت أوكرانيا أيضًا 91.6 ألف طن من الدقيق مقارنة بـ 141.5 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جدير بالذكر أنه في السنة التسويقية (2022 - 2023)، التي بدأت من 1 يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023، صدرت أوكرانيا حوالي 49 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية.