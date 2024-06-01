طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بالشرقية يؤدون اليوم امتحان مادتي الفقه والحديث

يؤدي طلاب الثانوية الازهرية القسم العلمي اليوم السبت امتحانات العام الدراسي 2024/2023 في مادتي الفقه والحديث على مستوى 17 إدارة تعليمية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الامتحانات.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي يتقدم لها هذا العام نحو 23 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي موزعين على 60 لجنة امتحانية بمختلف المراكز والمدن.

وشدد الجنيدي، على أهمية التكاتف والتعاون بين رؤساء اللجان والملاحظين وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع فضلا عن تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إلى أنه تم التأكيد على ضبط وإحكام الرقابة باللجان حتى يتحقق المنشود من العملية الامتحانية وكذلك احتواء الطلاب وتوفير المناخ التربوي الملائم لأداء الإمتحانات بهدوء ويسر، معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، غدا الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.