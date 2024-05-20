بحضور ياسمين صبري.. العرض الخاص لفيلم "The Apprentice" بمهرجان كان السينمائي

شهد مسرح جراند لوميير بمدينة كان الفرنسية العرض العالمي الأول لفيلم الدراما والسيرة الذاتية “The Apprentice” للمخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، ضمن منافسات المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77.

وكان من بين الحضور على السجادة الحمراء لمسرح جراند لوميير بجانب صناع الفيلم، النجمة الأسترالية كيت بلانشيت، والممثلة المصرية ياسمين صبري، وعارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، والعارضة الألمانية توني جران، وعدد من نجوم السينما العالمية.

سيرة ترامب في مهرجان كان السينمائي

يركز عباسي في فيلمه الرابع “The Apprentice”، على علاقة دونالد ترامب بمعلمه السابق، المحامي المكيافيلي والمصلح السياسي روي كوهن، الذي خاض وخسر دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار نيابة عنه في السبعينيات.

يقوم ببطولة دراما السيرة الذاتية سيباستيان ستان في دور دونالد ترامب، ويوصف الفيلم بأنه قصة مرشد يوثق بداية سلالة أمريكية، ويتناول موضوعات تشمل السلطة والفساد والخداع. إنه يتعمق في العلاقة والصفقة الفاوستية بين ترامب وكوهن، المدعي العام لمدينة نيويورك، والذي كثيرًا ما يُذكر لعمله مع السيناتور جوزيف مكارثي خلال فترة الذعر الأحمر الثاني.

يعتبر علي عباسي، الإيراني المولد والمقيم في الدنمارك حاليًا، واحد من الأصوات البارزة في صناعة السينما، وتعد هذه المشاركة هى الثالثة بمهرجان كان، بعد فيلم “Border” عام 2018، الفائز بجائزة أفضل فيلم في قسم “نظرة ما”، وفيلم “Holy Spider” عام 2022، الفائز بجائزة أفضل ممثلة لبطلته زار أمير إبراهيمي.

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