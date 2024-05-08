محافظ المنوفية: تقديم كافة التسهيلات لخلق بيئة استثمارية جيدة

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حرصه الدائم على الاهتمام بالمستثمر الجاد ووضعه على رأس أولويات المحافظة وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بما يساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفد المجموعة السريلانكية لتصنيع الملابس، لبحث إقامة مشروعات استثمارية للشركة بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

وأكد أبو ليمون، على أن المنطقة الصناعية بقويسنا صرح عملاق من صروح الصناعة المصرية على أرض المحافظة وتضم العديد من المصانع والشركات ذات الصناعات المختلفة، لافتاً أن الدولة تولى اهتماما كبيراً نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارات الأجنبية والتي تساهم بدورها في خفض معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي عن المجموعة السريلانكية لتصنيع الملابس وفروعها وحجم صادراتها حول العالم ، والمنتجات الصناعية التي تتميز بها لتلبية احتياجات السوق وكذا عرض نموذج لإحدى فروع الشركة لتطبيقه على أرض المنطقة الصناعية بقويسنا.

ووجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية باصطحاب الوفد لإجراء معاينة على الطبيعة لعدد من قطع الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الصناعية.

تسليم مصنع تدوير القمامة للشركة الجديدة المسؤولة عن ادارته بمنوف

فيما شهد اليوم وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز مدينه منوف بمحافظة المنوفية، مراسم تسليم مسؤولي شركهةالامين للخدمات البيئية حيث انها ستصبح المسؤولة عن إدارة مصنع تدوير القمامة، وذلك في حضور نائب رئيس المركز والمدينة وليد سالم وسكرتير عام مجلس مدينة منوف، فوزي يونس ومسؤولي العقود والمشتريات والشؤون القانونية بمجلس مدينه منوف.

ياتي ذلك في اطار التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بمنظومة النظافة بمركز ومدينة منوف، وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد القومي.