بعد تأخر رواتبهم 3 شهور .. محافظ دمياط تبحث حل أزمة عمال الصحة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم اجتماعًا لبحث شكوى عمال الأمن والحراسة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، بشأن عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر والوقوف على حلول لموقف التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و زكريا عزب مدير عام التأمينات بدمياط و ممثلى شركة حلوان للإنتاج الحربى .

وناقشت " المحافظ " كافة المحاور المُتعلقة بالشكوى للوقوف على آلية وضع حلول لها بالتنسيق بين المديرية والشركة المتعاقد معها والتأمينات ، وخلال الاجتماع،تواصلت " محافظ دمياط " مع هيئة التأمينات الاجتماعية لوضع حلول بشأن موقفهم التأمينى وفقًا للقوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وعليه أكدت " الدكتورة منال عوض " على أنه تم التنسيق مع الهيئة على توفيق الأوضاع الخاصة بمستحقاتها من قبل الشركة و بدء صرف رواتب العمال .

وفى هذا السياق،شددت " المحافظ " على السير فى تلك الإجراءات لصرف مستحقاتهم على وجه السرعة وتلافى تلك المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى .

شنت مديرية الصحة دمياط حملة مكبرة تمكنت من المرور على ٨٥ منشأة طبية من مستشفيات ومعامل وعيادات تخصصية وعيادات بواسطة إدارة العلاج الحر فى الديوان واقسام العلاج الحر بالادارات الصحية بإشراف دكتورة ساره العوضى مدير إدارة العلاج الحر و بناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان وتعليمات دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط بتكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصه من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات ومعامل ومراكز اشعه و التاكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية و اتباع اجراءات مكافحه العدوي بها .

وجرى غلق عدد ٨ منشأة طبية تعمل بدون ترخيص واستصدار غلق لعدد ١٥ منشأة وتم إرسال عدد ٢٥ إنذار لعدم تجديد تفعيل منظومة النفايات كما تم التنبيه على الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة .