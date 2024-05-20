ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر السابق لدي إسرائيل: العلاقات الإسرائيلية الإيرانية لن تتغير بعد حادث إبراهيم رئيسي

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدي إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدي إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على إعلان مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلا: "إسرائيل في مثل هذه الحالات تُنكر، وفي أي حالة بها شك، فإنها تنكر، إلا لو كان لديها سياسة أخرى، وذلك في بعض الحالات الحاسمة".

وأضاف "سالم"، في لقاءه مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإعلام الإسرائيلي كان سعيدا بهذا الحادث، ومعارضو نتنياهو قالوا يا ريت كان في الطائرة".

وتابع سفير مصر السابق لدي إسرائيل: "الاتجاه العام في إسرائيل به نوع من الفرحة، ولا أعتقد أن العلاقات الإسرائيلية ستتغير بعد هذا الحادث، فنحن أمام نظامين عقائديين، فالنظام الإيراني قائم على فلسفة عقائدية دينية إسلامية شيعية، بينما إسرائيل فسلفة توراتية، ولن يلتقيان أبدا".

السفير عاطف سالم سفير مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإعلامي أحمد الطاهري