سفير مصر السابق لدي إسرائيل: العلاقات الإسرائيلية الإيرانية لن تتغير بعد حادث إبراهيم رئيسي

علق السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدي إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على إعلان مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلا: "إسرائيل في مثل هذه الحالات تُنكر، وفي أي حالة بها شك، فإنها تنكر، إلا لو كان لديها سياسة أخرى، وذلك في بعض الحالات الحاسمة".

وأضاف "سالم"، في لقاءه مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإعلام الإسرائيلي كان سعيدا بهذا الحادث، ومعارضو نتنياهو قالوا يا ريت كان في الطائرة".

وتابع سفير مصر السابق لدي إسرائيل: "الاتجاه العام في إسرائيل به نوع من الفرحة، ولا أعتقد أن العلاقات الإسرائيلية ستتغير بعد هذا الحادث، فنحن أمام نظامين عقائديين، فالنظام الإيراني قائم على فلسفة عقائدية دينية إسلامية شيعية، بينما إسرائيل فسلفة توراتية، ولن يلتقيان أبدا".