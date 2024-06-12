طرح 3 أصناف من تقاوي الذرة أمام المزارعين في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، طرح 3 أصناف من تقاوي الذرة الشامية أمام المزارعين بالإدارات الزراعية والمديرية وذلك ضمن خطة المديرية للنهوض بالمحصول وزيادة المساحات المنزرعة منه.

وقال الدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى طرح 3 أصناف من تقاوي الذرة أمام المزارعين وهم صنف هجين فردي أصفر 168، صنف هجين ثلاثي أبيض 321، صنف هجين ثلاثي أبيض 324، لافتًا إلى أن هذه الأصناف تجود زراعتها في الأراضي الصحراوية وتتحمل درجة الحرارة العالية، كما أن هذه الأصناف محسنة وراثيا وخالية من الأمراض وذات إنتاجية عالية.

وأكد المرسي، أن حرص المديرية على توفير تقاوي محصول الذرة الشامية للمواطنين يأتي ضمن استراتيجيات زراعية جديدة تبنتها المحافظة تخدم تطلعات المرحلة القادمة وتعظم الاقتصاد القومي المصري، حيث بدأت المحافظة بالتوسع في الاستصلاح واستخدام نظم الري المطور سواء بالرش، أو التنقيط، أو الري المطري، لتضاف مساحات أخرى للرقعة الزراعية بالصحراء الغربية والتي وصلت حاليا لأكثر من ٦٠٠ ألف فدان.