إصابة مدافع منتخب إنجلترا قبل انطلاق يورو 2024

تلقى منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، ضربة قوية داخل صفوفه قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وتعرض جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا لإصابة، ما أدى إلى غيابه عن تدريبات المنتخب الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ليمثل ضربة موجعة للمدرب جاريث ساوثجيت قبل أيام من انطلاق يورو 2024.

وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن ستونز يعاني من مرض، مما أدى إلى عزله عن باقي أفراد المنتخب لتجنب انتشار العدوى.

وشارك ستونز في المباراة الودية، التي خاضها منتخب إنجلترا ضد أيسلندا الأسبوع الماضي، لكنه اضطر إلى الخروج في الشوط الأول بسبب الإصابة.

يورو 2024

وأثار جون ستونز، الشكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا أمام صربيا في بطولة يورو 2024.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وخاض المنتخب الإنجليزي مباراتين وديتين قبل البطولة، فاز في الأولى على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، وخسر الثانية أمام أيسلندا بهدف دون رد.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024، مع منتخبات، صربيا وسلوفينيا والدنمارك.