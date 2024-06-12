لحماية نفسك من مخاطر إصابة العظام.. تعرف على أهمية الغذاء المتوازن

تظهر الكثير من الأعراض لدى الأشخاص مثل آلام الظهر والركبة والكتف والإجهاد والالتواء والكسور، خلال فصل الصيف وللوقاية من إصابات العظام، لابد من ممارسة أي نشاط رياضي والحرص علي ارتداء الأحذية والملابس المريحة، والراحة للتعافي من أي نوع من الإصابات التي تجعل من الصعب عليك القيام بأي عمل يومي ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

نصائح لتجنب إصابات العظام خلال فصل الصيف

للاستمتاع في فصل الصيف دون عناء أو إصابات يجب عليك الاحماء قبل أي نشاط والتهدئة بعد ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي متوازن لكل العناصر الغذائية الحيوية، وتمارين التمدد قبل ممارسة أي رياضة أو نشاط".

ويسبب الجفاف تشنجات العضلات، والدوخة، وزيادة ضربات القلب، والتعب، والإغماء، لذا اشرب ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا، واحصل على قسط كافٍ من الراحة، وارتداء المعدات المناسبة لحماية جسمك مثل الأحذية والخوذات المناسبة. والقفازات والوسادات الواقية ذات الجودة الممتازة.

وإذا كنت تعاني من الألم أو التعب أو تعلم أنك تعاني من إصابة، توقف عن النشاط فورا ولا تمارس نشاطك الرياضي إلا بعد نصيحة الطبيب.

ستستغرق الإصابات وقتا للشفاء، لذا لا تتعجل واتبع إرشادات الطبيب ، والمتابعة الجيدة لحالتك ، لتجنب أي مضاعفات أو أضرار طويلة المدى.