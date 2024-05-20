سفير مصر السابق بإسرائيل: حماس تكافح الاحتلال.. وقرار اعتقال قادتها ليس عادلا

قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ هناك تهديد للفلسطينيين بأنه إذا صدر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بطلب اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال جالانت، فإنه سيتم عقاب الفلسطينيين عقوبة شديدة، مثل إسقاط السلطة الفلسطينية.

وعلق "سالم"، في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على انتقاد حماس قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية ووصفه بأنه مساواة بين الضحية والجلاد.

وقال سفير مصر السابق لدى إسرائيل: "ما قالته حماس حقيقي، لأنهم يكافحون الاحتلال، وحماس ليست منظمة إرهابية بحسب الأمم المتحدة، ولم تقم بعملية إرهابية خارج غزة، وبالتالي، فإن قرار المدعي العام في هذا الصدد ليس عادلا".