انتهاء 96 % من أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إن نسبة تنفيذ أعمال ترميم مسجد «الأثري» بمدينة بيلا، بلغت حوالي 96%، ضمن الأعمال التي يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، لإعادة المسجد إلى حالته الأصلية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بإسراع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، والالتزام بالجدول الزمني المحددة لأعمال الصيانة والترميم، تمهيداً لافتتاحه قريباً، وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة، وتحقيق طفرة نوعية ملموسة في حي أبو غنام ببيلا.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه يتم حالياً وضع خطة لتحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد «أبو غنام» الأثري، من خلال إعادة استغلال المساحات غير المستخدمة المحيطة بالمسجد، والحديقة المجاورة للمسجد، لإحداث نقلة نوعية بالمنطقة، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا، وذلك بالاشتراك مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة أعمال نسب تنفيذ أعمال ترميم المسجد والوقوف على آخر المستجدات في كافة الأعمال وتذليل العقبات أولًا بأول.

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