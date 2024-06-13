الحبس سنة لعصابة سرقة الشقق السكنية بالسلام

قضت محكمة جنح السلام، بالحبس سنة مع الشغل لتشكيل عصابي، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الشقق السكنية.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى معلومات تفيد قيام ٣ متهمين بسرقة الشقق السكنية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ٣ أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة القسم، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الشقق السكنية، وأرشدوا عن المسروقات من أجهزة كهربائية ولاب توب.

واعترفوا بنشاطهم الإجرامي من أجل الربح غير المشروع، وبيع المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.