محافظ الفيوم: استمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الري لمتابعة المنظومة المائية بالمحافظة

ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية بالمحافظة، جهود وزارة الموارد المائية والري في التعاون البناء والدعم المتواصل للارتقاء بشبكة المجاري المائية "الترع والمصارف والمساقي" على أرض محافظة الفيوم، بما يؤكد الدور الحيوي والمحوري لوزارة الرى وإداراتها المركزية على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الفيوم لما تتمتع به المحافظة من بيئة زراعية متفردة.

وأوضح المحافظ مدى التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري من خلال العمل التشاركي في طرح الأفكار البناءة للارتقاء بمنظومة الري، وكذا عرض الرؤى المنهجية على أسس علمية فيما يخص روابط الرى بالمحافظة، وكذا تبادل المشورة بمختلف محاورها سواء نظام الروابط الأساسى أو أعمالها ونواحيها التنظيمية، والموضوعات المتعلقة بالنواحي القانونية بالروابط والأعمال المتعلقة بالتمويل والنواحي المالية .

وأضاف "الأنصاري" أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، استعدت بشكل جيد لفترة أقصى الاحتياجات بما يسهم في قدرة المنظومة المائية بالمحافظة على التعامل مع تلك الفترة بالشكل المناسب، من خلال عدد من التدخلات شملت تطهير العديد من الترع والمصارف والمساقي، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه بالمحافظة، والحد من التعديات على منظومة الري، فضلا عن التوجه لأساليب الري الحديث، والتنسيق المتبادل مع الجهات ذات الصلة لتطهير المساقى الخصوصية، مع استمرار التنسيق مع باقى أجهزة وزارة الرى لمتابعة المنظومة المائية بالمحافظة واستيفاء كافة الاحتياجات المائية لها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مع كلا من؛ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ورائف تمراز رئيس مجلس إدارة روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التى تتصل بأساليب الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات رفع مياه الري بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الفيوم ، وممثلي روابط مستخدمي المياه على مستوى محافظة الفيوم.

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