الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم وحتى وقفة العيد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد وتؤدي إلى الارتفاعات فى درجات الحرارة تبدأ من اليوم الخميس وحتي السبت المقبل الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك .

أسباب الموجة شديدة الحرارة

ونوهت الأرصاد بأن الموجة شديدة الحرارة على البلاد ترجع إلى تأثرنا بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة، حيث تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسا ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة .

نصائح للمواطنين لتجنب الموجة شديدة الحرارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه وارتداء غطاء الرأس االشمسية أثناء الخروج خاصة أوقات الذروة ولبس الملابس الفاتحة والفضفاضة.

حالة الطقس اليوم

ونوه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة نهارًا علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الخميس نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك شبورة مائية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .