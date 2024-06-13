بلينكن: حماس تريد إجراء تغييرات في اقتراح وقف إطلاق النار بغزة.. والحركة تنفي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن: "حركة حماس اقترحت تغييرات عديدة على الاقتراح المطروح"، لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بالدوحة، "بعض التغييرات قابلة للتطبيق، والبعض الآخر ليس كذلك" .

ولم يقدم بلينكن تفاصيل عن التغييرات المقترحة من حماس.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي بعد لقائه رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "ناقشنا تلك التغييرات الليلة الماضية مع زملائنا المصريين واليوم مع رئيس الوزراء القطري".

كما أدعى الدبلوماسي الأمريكي الكبير أن الصفقة المقترحة "مطابقة تقريبا" لاقتراح قبلته حماس سابقا.

ونفى القيادي في حماس أسامة حمدان، طرح تغييرات جديدة لاقتراح وقف إطلاق النار، وقال إن إسرائيل هي التي ترفض المقترحات واتهم الإدارة الأمريكية بالميول تجاه حليفها المقرب، بحسب ما ذكرت "رويترز" الخميس.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن العديد من التغييرات التي اقترحتها حماس كانت طفيفة "وليست غير متوقعة"، بينما اختلف البعض الآخر بشكل أكبر عما تم تحديده في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، لدعم الاقتراح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف سوليفان: "هدفنا هو إنهاء هذه العملية،" في إشارة إلي المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

وأشارت "رويترز" إلي أن حماس تريد ضمانات أمنية مكتوبة من الولايات المتحدة بشأن اقتراح وقف إطلاق النار.

وأصدرت حماس بيانا شددت فيه على "إيجابيتها" في المفاوضات، وحثت الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وكذلك الانسحاب الكامل من القطاع وإعادة الإعمار والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وقالت الحركة، إنه بينما قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل قبلت اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بايدن في 31 مايو الماضي، "لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يؤكد هذا القبول".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 37,202 فلسطينيا، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.