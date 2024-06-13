وزير الري: المخالفات بشأن مناطق زراعة الأرز تؤثر سلبا على المنظومة المائية

أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه مع محافظ الفيوم، إلى دور الروابط في متابعة مدى التزام المزارعين بزارعة الأرز، فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز، والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد).

مشيرا إلى أن محافظة الفيوم، ليست ضمن المحافظات المقرر لها زراعة الأرز، ومخالفة ذلك لها تأثير سلبي على كامل المنظومة المائية بالمحافظة، والتأكيد على توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من قانون الموارد المائية والرى على المخالفين، وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون طبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، مع كلا من؛ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ورائف تمراز رئيس مجلس إدارة روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التى تتصل بأساليب الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات رفع مياه الري بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الفيوم ، وممثلي روابط مستخدمي المياه على مستوى محافظة الفيوم.

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