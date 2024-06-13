وزير الزراعة يكلف المراكز البحثية بإجراء مزيد من الدراسات حول المحاصيل غير التقليدية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المراكز البحثية وكل المختصين بها كل فى تخصصه بالتوسع فى إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث والتجارب والحقول الإرشادية وبرامج التربية واستنباط الأصناف والهجن لعدد من المحاصيل سواء القائمة حالياً باستهداف التوسع فيها وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة أو عرض نتائج ذلك بالنسبة للمحاصيل الجديدة ومدى ملاءمتها للبيئة المصرية وإعطاء مزيد من الجهد لاستنباط الأصناف والهجن عالية الإنتاجية والقادرة على تحمل الإجهادات البيئية فى ظل الظروف المختلفة مثل (الجوجوبا – الكاسافا – الدُخن – الذرة الرفيعة – التين الشوكي)، وغيرها من المحاصيل المشابهة، مع الاهتمام بأن تكون كل هذه النماذج تحت الإشراف المباشر لهم ومن خلال تسجيل القياسات والمشاهدات الحقلية والمعملية الفعلية حتى تعطى مؤشرات حقيقية يمكن على أساسها اتخاذ قرارات مناسبة.

استهدف التكليف أيضا التوسع فى تطبيق التجارب على الاستخدامات البديلة لهذه المحاصيل واقتصادياتها بما يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من الزراعة واستخدام كل المساحات المتاحة مهما كانت ظروفها بما يناسبها من زراعات بحيث تتحول إلى وحدة منتجة ذات جدوى.

وزير الزراعة طلب من المختصين سرعة عرض تقرير بنتائج كل هذه التكليفات أولا بأول.