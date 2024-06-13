التحقيق في العثور على جثتي شاب وفتاة مقتولين بكورنيش المعادي

بدأت نيابة المعادى، التحقيق في واقعة العثور على جثتي شاب وفتاة في عمر المراهقة، تم العثور عليهما بكورنيش المعادى، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ملابسات الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة والمعاينة الأولية، أن الجثتين لشاب وفتاة يبلغ عمرهما ١٥ عامًا، يرتديان كامل ملابسهما، وعلى جسدهما آثار ضرب واعتداء، وأمرت النيابة بتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة ووقت وكيفية حدوثها، كما أمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص مسرح الجريمة، والاستدلال على أهليتهما، والتصريح بالدفن.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بالعثور على جثتين لـ شاب وفتاة، بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة، وحرر محضر بها، وتولت النيابة التحقيق.