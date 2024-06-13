الحماية المدنية تنقذ طفلا عالقا خارج سور مدرسة في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أن الحماية المدنية تلقت استغاثة بتعلق طفل صغير بين كومة من الطوب، وسور إحدى المدارس بمدينة الخارجة، وعلى الفور جرى الانتقال إلى موقع البلاغ، وجرى إنقاذ الطفل عن طريق قوات الحماية المدنية.

ووجه محافظ الوادي الجديد الشكر لرجال الحماية المدنية، بعد عملية إنقاذ الطفل والتي جرت دون إصابات أو أي أضرار، مشيدا بدور رجال الحماية المدنية في التعامل مع جميع البلاغات المقدمة لهم، خاصة في حريق مزارع عين القضا والذي اندلع الأسبوع الماضي بواحة الداخلة، حيث بذل رجال الإطفاء والحماية المدنية جهودها كبيرة، للسيطرة علي الحريق الذي استمر قرابة ال 5 ساعات.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن الأهالي وجهوا بالغ الشكر لرجال الحماية المدنية، بعد إنقاذ حياة الطفل والذي كانت حياته معرضة للخطر في حال انهار عليه الطوب.