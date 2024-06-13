بالفيديو.. لاعبة فنون قتالية: بكون محاربة في القفص وبنت مع الناس

أكدت روان شاكر، لاعبة الفنون القتالية المختلطة، أنها بدأت مسيرتها في رياضة الكيك بوكسينج، مشيرة إلى أنها ما تزال في سن صغير، خاصة أن الرياضة تعزز ثقة البنت في نفسها.

وأضافت روان شاكر، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تستطيع الفصل بين حياتها العملية والتعامل مع الآخرين، معلقة: بكون محاربة في القفص وبكون بنت مع الناس وفي البيت.

وأشارت لاعبة الفنون القتالية المختلطة إلى أنها حصلت على برونزية العالم في رياضة الكيك بوكسينج، مشددة على أن فترات الإعداد من أصعب فترات الألعاب القتالية.

وأنهت لاعبة الفنون القتالية المختلطة: متعرضتش لأي موقف ضايقني خارج الحلبة من الشباب، ومينفعش أخبي أنوثتي وسط الناس.



