التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن بسبب دهسه سيدتين في الشيخ زايد

تباشر جهات التحقيق في النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنان عباس أبو الحسن بدهس سيدتين صدمهما بسيارته أمام مول شهير بنطاق مدينة الشيخ زايد، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية له تمهيدًا لسماع أقواله حول الحادث.

الفنان عباس أبو الحسن يدهس سيدتين بسيارته

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للسيدتين المصابيتين تمهيدًا لسماع أقوالهما في الواقعة، وطلبت تقريرًا طبيًا وافٍ عن حالتهما، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتكليف المباحث الجنائية بإرسال التحريات التكميلية حول الواقعة، كما كلفت النيابة لجنة من المرور لفحص السيارة وتحديد السرعة التي كان يسير بها الفنان وقت الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن لاتهامه بالتسبب في إصابة سيدتين صدمهما بسيارته بمدينة الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام مول شهير بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة الفنان عباس أبو الحسن صدم سيدتين بسيارته جري نقل المصابتات إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي الفنان عباس أبو الحسن وسيارته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

واقعة عصام صاصا

وفي قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا، كانت قد أصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية اتهامه في واقعة قتل مواطن عن طريق الخطأ، بعدما دهسه بسيارته أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

ومن المفترض أن تتعقب السلطات ضبط صاصا حال وصوله مطار القاهرة، لأنه متواجد حاليا بدولة الإمارات لإحياء حفل غنائي.

وكان قد أنهى مطرب المهرجانات عصام صاصا إجراءات تحليل المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، وبعدها غادر قسم شرطة الطالبية، وإخلاء سبيله بعد سداد كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي، وتسببه بالخطأ في وفاة مواطن يدعى "أحمد مفتاح أحمد محروس" دهسه بسيارته أعلى دائري المنيب بنطاق قسم شرطة الطالبية.