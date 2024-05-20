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الإثنين 20 مايو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفلة وإصابة والديها في حريق شقة بالسويس

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لقيت طفلة مصرعها وأصيب والديها في حريق نشب بمنزلهم بحي الأربعين ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي والطفلة لثلاجة حفظ الموتى.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في شقة بضاحية الألبان التابعة لحي الأربعين.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف سيارتين لموقع البلاغ، كما وجهت الحماية المدنية سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وآتت النيران على محتويات غرفتين، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها لباقى وحدات العقار.

وقال مصدر طبي إن والدي الطفلة أصيبا بحروق من الدرجة الأولى والثانية، بينما أصيبت الطفلة بحروق في الذراعين والبطن واختناق وتوفيت عقب وصولها المجمع الطبي.

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