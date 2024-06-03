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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح

غزة
غزة
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة العشرات، في سلسلة غارات إسرائيلية، فجر الاثنين، استهدفت خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية القول: إن عشرة؛ بينهم ثلاثة أطفال، استشهدوا، وأُصيب آخرون، في قصف استهدف منزلين في منطقة الرميضة، شرق مدينة خان يونس.

واستشهد شخصان، وجُرح آخرون، في ضربة إسرائيلية على منزل آخر بخان يونس.

وذكرت الوكالة أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي، قرب خان يونس.

وفي رفح سقط عدة مصابين، في قصف على منزل بالحي السعودي، غرب مدينة رفح، بينما استهدفت غارة أخرى منطقة عريبة شمال المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وكالة الأنباء الفلسطينية سلسلة غارات إسرائيلية خان يونس قطاع غزة