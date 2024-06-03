اندلاع اشتباكات بين الشرطة الهندية ومسلحين في ولاية "جامو وكشمير"

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين اليوم الاثنين، بولاية "جامو وكشمير" الهندية.



ونقلت قناة (إن دي تي في)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن الشرطة الهندية قولها "إنها بدأت في تنفيذ عملية بحث استهدفت مجموعة من المسلحين بعد أن ورد إليها معلومات تفيد بتواجدهم في مخبأ بمنطقة "بولواما".

من جانبهم، أفاد مسئولون بأن المسلحين قاموا بإطلاق النار على قوات الشرطة أثناء تنفيذ عملية بحث وتفتيش بالمنطقة وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.. ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط ضحايا جراء هذه المواجهات المسلحة.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".