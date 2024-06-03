غدا.. حفل لمركز تنمية المواهب على مسرح أوبرا دمنهور

نظمت دار الأوبرا ، حفلاً لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، وذلك في الثامنة والنصف مساء غدا الثلاثاء الموافق 4 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.

يشارك فى الحفل 5 فصول مختلفة وهم الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ويعزف طلابه مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية والغربية المتنوعة منها: دقيقة لـ باخ، أنا بعشق البحر لـ هاني شنودة ، حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد ،بيلا تشاو فلكلور إيطالي، رومانس أسباني، الحلوة دي لـ سيد درويش، سهر الليالي لـ الياس رحباني وغيرها، أما الدارسين بفصل العود تدريب بسمة صالح يقدمون عدد من المؤلفات العربية منها ميدلي محمد فوزي، صولو قديش كان في ناس، ألف ليلة وليلة، أما براوة، حلوين من يومنا والله، ومحسوبكو انداس، كما يعزف طلاب فصل البيانو تدريب عمر فاروق باقة من أعمال كبار المؤلفين منها دقيقة لـ جيمس هوك، باسكاليا لـ هاندل، نسم علينا الهوا لـ الأخويان رحباني، فالس الربيع لـ شوبان ويؤدي فصل الفيولينه تدريب ماجي مجدي أعمال بعيد، كانكان، الفكاهة، ويقدم فصل الباليه تدريب إبراهيم خالد مقتطفات وتابلوهات استعراضية من أشهر الباليهات العالمية.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشأ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها "البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت"، كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم.