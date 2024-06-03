أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 511 ألفًا و130 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 511 ألفًا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022، وذلك بعدما رصد مقتل وإصابة 1270 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و779 دبابة و15 ألفا و2 من المركبات المدرعة و13 ألفا و280 من النظم المدفعية و1090 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و824 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2199 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و159 من المركبات وخزانات الوقود".

