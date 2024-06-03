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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يعلن افتتاح سفارة بلاده في مانيلا خلال 2024

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيو افتتاح سفارة بلاده في مانيلا خلال عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون بين البلدين.


وذكر بيان على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية اليوم /الاثنين/ أن لقاء زيلينسكي بنظيره الفلبيني تم بعد مشاركته في قمة حوار شانجريلا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.. وقد بحث الطرفان قضايا التعاون الثنائي، ولا سيما توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الفلبين.


وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لرئيس الفلبين لدعمه سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، فضلا عن قرارات الأمم المتحدة المهمة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الرئيس الأوكراني - خلال اللقاء - أهمية تمثيل دول جنوب شرق آسيا في قمة السلام العالمية الأولى.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ماركوس جونيو مانيلا