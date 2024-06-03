الرئيس الأوكراني يعلن افتتاح سفارة بلاده في مانيلا خلال 2024

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيو افتتاح سفارة بلاده في مانيلا خلال عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون بين البلدين.



وذكر بيان على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية اليوم /الاثنين/ أن لقاء زيلينسكي بنظيره الفلبيني تم بعد مشاركته في قمة حوار شانجريلا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.. وقد بحث الطرفان قضايا التعاون الثنائي، ولا سيما توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الفلبين.



وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لرئيس الفلبين لدعمه سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، فضلا عن قرارات الأمم المتحدة المهمة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأوكراني - خلال اللقاء - أهمية تمثيل دول جنوب شرق آسيا في قمة السلام العالمية الأولى.