الجيش الأمريكي يدمر مسيرتين للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن قواتها دمّرت، طائرة مُسيّرة للحوثيين، فوق جنوب البحر الأحمر.

وتُوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين؛ رداً على استهدافهم سفناً تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تقول جماعة الحوثي إنها متجهة لإسرائيل، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تُشغّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ 18 نوفمبر الماضي، تعرضت نحو 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إلى هجمات. ودعت 12 دولة جماعة الحوثي إلى «الإيقاف الفوري لهجماتهم غير القانونية» على السفن في البحر الأحمر، محذّرة من عواقب ذلك.